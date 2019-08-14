ميركل تدعو للحوار في أزمة هونج كونج

وأضافت المستشارة الألمانية، أن الحكومة الاتحادية لا تزال تعمل من أجل إقامة مثل هذا الحوار، "ولكن على أساس القوانين السارية في هونغ كونغ أيضاً"، والتي تكفل حرية الرأي وسيادة القانون.
ورغم أن هونغ كونغ عادت للحكم الصيني عام 1997، إلا أن لديها نظاماً تشريعياً منفصلاً حتى عام 2047، وفقاً لمبدأ "دولة واحدة ونظامان".
وبعد احتجاجات ضخمة ضد الحكومة وأعمال شغب عنيفة بين متظاهرين، وأفراد الشرطة في مطار هونغ كونغ، شبهت بكين المتظاهرين الذين يتسمون بالعنف بالإرهابيين.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت، أمس الثلاثاء، أن الحكومة الصينية رفضت طلباً بزيارة سفينتين تابعتين للبحرية الأمريكية لهونغ كونغ، مع تصاعد حدة التوتر في الإقليم.
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