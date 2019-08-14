أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه في مواجهة تشيلسي على لقب كأس السوبر الأوروبي، من خلال المباراة التي تقام بعد قليل والتي يستضيفها ملعب «فودافون أرينا».
ويقود النجم المصرى محمد صلاح هجوم فريق ليفربول، في مباراة الليلة، بجانب الثنائي ساديو مانى وأليكس تشامبرلين، بينما بقى المهاجم البرازيلى فيرمينو على مقاعد البدلاء.
كانت هذه تفاصيل خبر صلاح وماني يقودان هجوم ليفربول أمام تشيلسي في السوبر الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.