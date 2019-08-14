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صلاح وماني يقودان هجوم ليفربول أمام تشيلسي في السوبر الأوروبي

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أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق الإنجليزي، عن تشكيل فريقه في مواجهة على لقب كأس السوبر الأوروبي، من خلال المباراة التي تقام بعد قليل والتي يستضيفها ملعب «فودافون أرينا».

 

ويقود النجم المصرى محمد صلاح هجوم فريق ليفربول، في مباراة الليلة، بجانب الثنائي ساديو مانى وأليكس تشامبرلين، بينما بقى المهاجم البرازيلى فيرمينو على مقاعد البدلاء.

 

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