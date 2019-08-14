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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قتل شخص واحد على الأقل في انفجار استهدف قاعدة عسكرية في إقليم شبيلي، جنوبي الصومال، اليوم الأربعاء.
ونقل راديو “دالسان” الصومالي أن “انتحاري فجر نفسه بالقرب من قاعدة عسكرية في إقليم شبيلي السفلي”، مضيفا أن “صحفي يعمل في راديو القوات المسلحة قتل إثر الانفجار”.
ونقلت وكالة “رويترز” عن سكان القول إن “قاعدة عسكرية حكومية في منطقة شبيلي السفلى بالصومال تعرضت لهجوم بسيارات مفخخة وإطلاق نار”.
وأعلنت حركة الشباب، المرتبطة بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم.
وأوضحت “رويترز” أن الحادث وقع في منطقة أوديغل، وهي منطقة زراعية على طول نهر شابيل، على بعد 70 كم جنوب غرب العاصمة مقديشو.
ونقلت عن أحد السكان القول “سمعنا دوي انفجارين كثيفين ونيران أعيرة نارية من اتجاه القاعدة العسكرية الصومالية. رأيت عدة جنود يفرون من القاعدة هربا لكن لا يمكننا معرفة عدد القتلى”.
سبوتنيك
كانت هذه تفاصيل خبر انفجار ضخم قرب قاعدة عسكرية صومالية وحركة “الشباب” تعلن مسؤوليتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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