الحكومة القطرية تخرج عن صمتها وترد على تقارير “احتجاجات آلاف العمال”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ردت الحكومة القطرية على الانتقادات التي وجهتها لها منظمات حقوقية بشأن حقوق العمال في قطر، بعد أنباء عن إضراب للعمال الأجانب احتجاجا على “ظروف العمل السيئة”، بحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”.

وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري سيف بن أحمد آل ثاني، عبر حسابه على “تويتر”، ردا على المديرة التنفيذية لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” في الشرق الأوسط سارة لي واتسون، إن “قطر ملتزمة بالتغييرات التي أجريناها على قوانين العمل”، مضيفا: “نحن نحقق في شكاوى العمال، وإذا ثبت انتهاك القانون، فسيتم محاسبة المسؤولين عن ذلك، وسنصدر بيانا بمجرد انتهاء التحقيقات وسوف أرسله لك قبل إعلانه”.

وكانت “هيومن رايتس ووتش” قالت، في تقرير لها، إن مئات العمال الوافدين في قطر أضربوا عن العمل الأسبوع الماضي، احتجاجا على ما وصفوه بظروف العمل السيئة والتهديدات بخفض الأجور.