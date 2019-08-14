شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : فتحت الإعلامية الكويتية مي العيدان بابا لا ينتهي من الجدل بعدما نشرت لقاء قديم جمعها مع المطرب حمود الناصر الذي وافته المنية قبل ساعات. وعلقت “مي” عبر صفحتها بـ”انستجرام” قائلة: “مي العيدان قالت لحمود أنت ألبومك الغنائي القادم للورثة .. فعلا نزل ألبومه من شهر ومات وصار فعلا للورثة”.

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة فنان شهير بعدما أخبرته إعلامية على الهواء أنه سيموت قريباً.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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