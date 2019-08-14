البرهان: الاتفاق يؤسس لمرحلة مهمة بتاريخ السودان

أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أن القوات المسلحة قادرة على حماية التحول لحكم ديمقراطي في البلاد، والحفاظ على أهداف الثورة المجيدة.
وقال “البرهان”، في كلمة بمناسبة الاحتفال بالعيد الـ65 للقوات المسلحة السودانية والذى يصادف 14 أغسطس من كل عام، إن أفراد القوات المسلحة يسطرون في هذه المرحلة الملاحم والبطولات في السودان، مثنيًا على دورهم في تلك الفترة في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد.
وأضاف أن عيد القوات المسلحة هذا العام يحل والسودان يتأهب للاحتفال بالتوقيع النهائي السبت المقبل على الاتفاق الذي يؤسس لمرحة مهمة ومفصلية في تاريخ السودان، تحقق الانتقال لدولة الحرية والعدالة.
وأكد “البرهان”، الحرص على بناء قوات مسلحة مهنية قادرة على صون أمن وسلامة البلاد، دون موالاة لأية فئة أو جهة. وحيا البرهان القوات المسلحة، وهي تحتفل بأول عيد لها في ظل عهد جديد يؤسس للديمقراطية، متعهدًا بأن تظل سندًا لحماية إرادة الشعب السوداني.
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