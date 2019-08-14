التحالف يقصف مواقع للميليشيا في صنعاء وصعدة

وأضافت أن الغارات شملت مواقع حوثية في صعدة، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف الميليشيات.
وكانت مصادر كشفت عن مصرع 36 عنصراً من الميليشيا الانقلابية، بينهم 10 قيادات ميدانية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.
وقالت المصادر، إن "غارات للتحالف العربي نجحت في دك مواقع عسكرية عامة للحوثيين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات".
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