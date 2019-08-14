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التحالف يقصف مواقع للميليشيا في صنعاء وصعدة

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شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جديدة على مواقع وتحركات الميليشيات الحوثية الإرهابية في محافظتي صنعاء وصعدة.وقالت مصادر، إن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات على تجمعات حوثية في جبهة نهم بمحافظة صنعاء، وفق ما أورد موقع "المشهد العربي"، اليوم الأربعاء.

وأضافت أن الغارات شملت مواقع حوثية في صعدة، ما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف الميليشيات.

وكانت مصادر كشفت عن مصرع 36 عنصراً من الميليشيا الانقلابية، بينهم 10 قيادات ميدانية في جبهة نهم شرق العاصمة صنعاء.

وقالت المصادر، إن "غارات للتحالف العربي نجحت في دك مواقع عسكرية عامة للحوثيين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات".

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