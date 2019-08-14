رئيس البرلمان العربي يُهنئ المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج

قدم الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والشعب السعودي بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1440 هجري، مثمناً عالياً ما بذلته حكومة المملكة العربية السعودية مُمثلة بكافة الوزارات والقطاعات والجهات المعنية بالحج التي سخرت واستنفرت كافة جهودها لتوفير كل ما يلزم لراحة حجاج بيت الله الحرام على مدار الساعة بكل كفاءة وتفان وإخلاص، وما قدمته من خدمات وتسهيلات لضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن نجاح موسم الحج لهذا العام بالشكل الذي شهده العالم أجمع من تأدية الحجاج للمناسك بكل أمن واطمئنان متمتعين بما وفرته لهم المملكة العربية السعودية من تسهيلات وخدمات ورعاية شاملة في مختلف الجوانب التي يحتاجها الحجيج، تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بالإشراف المباشر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ومتابعتهم الدائمة وتوجيهاتهم الحثيثة لكافة الجهات والوزارات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن.

وثمن رئيس البرلمان العربي عالياً الخطط الدقيقة والجهود العظيمة التي قدمتها المملكة العربية السعودية في ظل منظومة أمنية وصحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، وما تم استحداثه من أعمال وخدمات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والتي أسهمت بصورة فاعلة في التيسير على الحجاج وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء مناسك الحج، وتسخير كافة الإمكانيات في سبيل خدمة حجاج بيت الله الحرام وتذليل كافة العقبات أمامهم، مؤكداً بأن النتائج التي تحققت خلال موسم الحج الحالي ١٤٤٠ هجري عكست مستوى القدرات والمهارات التنظيمية الكبيرة التي وصلت إليها المملكة العربية السعودية في إدارة الحشود والتي مكنت الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وسلامة وأمان.