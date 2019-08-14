السوبر الأوروبي.. سجل قوي لمحمد صلاح ضد تشيلسي

يستضيف ملعب "فودافون أرينا"، مباراة ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا بقيادة نجمه وهدافه محمد صلاح نظيره تشيلسي بطل الدوري الأوروبي، في إطار مباريات كأس السوبر الأوروبي.

ولعب محمد صلاح ضد فريقه السابق تشيلسي 9 مرات سابقة، نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف، وفاز على تشيلسي في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر في 4 مباريات قبل لقاء الليلة.

وتذاع مباراة السوبر الأوروبي، عبر قناة بي إن سبورتس hd1، في التاسعة مساء، وتتولى مهمة إدارة المباراة تحكيميا الفرنسية ستيفاني فرابار، التي ستكون حكم الساحة، تساعدها، مانويلا نيكولوسي والأيرلندية ميشيل أونيل.