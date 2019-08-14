التراجع الحاد يصيب البورصة الأمريكية في بداية التعاملات

أصيبت البورصة الأمريكية بتراجع حاد في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، بقيادة قطاع البنوك مع التحذيرات التي أطلقها سوق السندات الأمريكي بشأن الركود الاقتصادي.

وأثار انعكاس منحنى عائد السندات الأمريكية خلال التعاملات مخاوف حدوث ركود اقتصادي بالولايات المتحدة في الوقت الذي تراجع فيه عائد الديون الحكومية لمدة 30 عاماً لأدنى مستوى على الإطلاق.

وتتزامن خسائر البورصة الأمريكية مع بيانات صينية مخيبة للآمال حيث ارتفع الإنتاج الصناعي بأبطأ وتيرة في 17 عاماً.

وكانت الأسهم الأمريكية حققت مكاسب قوية بالأمس حيث ربح "داو جونز" أكثر من 370 نقطة مع هدوء المخاوف التجارية.

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وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.5 % أو ما يعادل 392.7 نقطة إلى 25887.1 نقطة.

كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 1.4 % إلى 2884.5 نقطة، وهبط "ناسداك" بنسبة 1.7 % إلى 7880.6 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيس الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.772.