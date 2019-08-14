سكان الكلاكلة يطردون بائعي الخراف من المنطقة

قام سكان الكلاكلة اللفة بطرد بائعي الخراف من المنطقة بعد أن قاموا برفع أسعار الخراف إلى سبعة عشر ألف جنيه وثلاثين ألف جنيه للخروف الكبير، وهو مبلغ خرافي لأسعار الأضحية وفيه استغلال للمواطنين وقيام سكان الكلاكلة بذلك خاصة الشباب يدل على وعيهم وعدم مطاوعتهم للسماسرة باستغلال ظروف المواطن في أي مكان فلا يعقل أن يزيد سعر الخراف عن عشرة ألف جنيه مهما كانت الأسباب وأصحاب الخراف يتخذون من أماكنهم المجانية مسرحاً للبيع، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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