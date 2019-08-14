جار يسدد طعنة قاتلة لجاره ويرديه قتيلاً في الحال

التاريخ: 14-أغسطس-2019
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بإحدى المناطق شمال مدينة بحري أقدم جار لوضع نهاية مأساوية لجاره، وبسبب خلافات بسيطة تدخل الأجاويد لإخماد النيران، إلا أن الشيطان لعب بعقل الجار المتهم الذي لحق بجاره واستخرج سكيناً كان يخفيها بين طيات ملابسه، وسدد طعنة نافذة بآلة حادة في جسد جاره وأرداه قتيلاً، في الحال، متأثراً بإصابته.
وفور إبلاغ شرطة السليت بحسب صحيفة الدار تحرك أفرادها ترافقهم شرطة مسرح الجريمة وقاموا بتطويق مقر الجريمة وإلقاء القبض على الجار قاتل جاره بسكين الغدر وبحوزته أداة الجريمة، وتم تدوين بلاغ في مواجهته تحت المادة (130) القتل العمد. بينما قامت شرطة السليت بنقل جثمان الجار القتيل بأورنيك (8) جنائي لمشرحة أم درمام، وبأمر تشريح صادر من النيابة وعلى يد البروف جمال يوسف مدير مشرحة أم درمان تم تشريح جثمان الجار القتيل وتسليمه لذويه في موكب حزين لمواراته الثرى.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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