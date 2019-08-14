طفلة تسقط في ماء ساخن وتصاب بحريق

التاريخ: 14-أغسطس-2019 فى : حوادث 18 مشاهدة Advertisements في أيام العيد أنقذت العناية الآلهية الطفلة سجود الريح لحظة سقوطها في حلة ماء ساخن أثناء لهوها، وتعرضت الطفلة لحريق في رجلها عند سقوطها في الماء الساخن. وفور سماع صراخ الطفلة تحرك أفراد أسرتها وقاموا بإسعافها بسرعة لمستشفى أم درمان وحدة الإصابات والطوارئ، ومنها تم تحويلها لمستشفى بحري قسم جراحة التجميل، حيث قرر الأطباء حجز الطفلة المصابة بالمستشفى لتلقي ومواصلة العلاج، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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