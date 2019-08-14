تحديد جلسة في قضية مقتل المعلم محمد خير

التاريخ: 14-أغسطس-2019 فى : حوادث 32 مشاهدة Advertisements تم تحديد جلسة بالأوسط أم درمان في قضية مقتل المعلم المربي الجليل محمد خير، الذي أغتيل في عهد النظام السابق، وقد تمكنت الجهات الأمنية من القبض على (4) متهمين، وتم تدوين بلاغ في مواجهتهم. وفي يوم (21) أغسطس ستبدأ محاكمة المتهمين في قضية مقتل معلم المعلمين محمد خير، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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