اعتداء على امرأتين ووفاة إحداهما بتحرش المتهم

التاريخ: 14-أغسطس-2019 فى : حوادث 1124 مشاهدة Advertisements تلقت شرطة محلية الحصاحيصا بلاغاً من أحد المواطنين أفاد في بلاغه بأن أحد المتهمين قام بالتحرش بشقيقته إلا أنها قاومت ليقوم بالتعدي عليها بآلة حادة أثناء مقاومتها مما أدى لمقتلها كما قام بالتعدي على فتاة أخرى مسبباً لها الجراح العمد و1ذلك داخل مزرعة بدائرة الاختصاص. قامت على إثره الشرطة بزيارة مكان الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل جثمان المتوفاة إلى المستشفى لتحديد أسباب الوفاة، وتسليم الجثمان لأسرتها بعد اكتمال الإجراءات القانونية. كما حجزت المصابة بالمستشفى لتلقي العلاج، وتدوين بلاغات في مواجهة المتهم، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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