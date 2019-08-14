غرق مواطن أثناء مطاردته خروف الضحية

التاريخ: 14-أغسطس-2019
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فجعت إحدى الأسر الفاضلة بالولاية الشمالية بغرق ابنهم البالغ من العمر ثلاثين عاماً وذلك على إثر اقتياده للخروف إلى شاطئ النيل بغرض سقيه، إلا أن الخروف انزلق من (القيقة) إلى داخل مياه النيل، قام على إثره المواطن بالنزول خلفه ليبتعد الخروف إلى داخل مياه النيل لتجرف المياه المواطن الذي اختفى عن الأنظار، ليهرع بعض العاملين بالجزيرة خلفه إلا أنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة، وقاموا بإخراج جثمانه وسط موجة من الحزن ليصل الخبر الأليم إلى أفراد أسرته ليصاب الجميع بالحزن والأسى والمبكي في الأمر أن الخروف خرج إلى البر الآخر بعد أن غرق صاحبه، بحسب صحيفة الدار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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