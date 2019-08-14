تشاد: مقتل 6 أشخاص بتفجير نفذته انتحارية

قُتل 6 أشخاص في هجوم نفّذته انتحاريّة ليل الثلاثاء الأربعاء في غرب تشاد، وفق ما أعلن ضابط في الجيش التشادي لوكالة فرانس برس، في هجوم نُسب إلى حركة بوكو حرام النيجيرية.

وقال المصدر طالباً عدم الكشف عن اسمه "قُتل 6 أشخاص بينهم جندي" في الهجوم الذي وقع في منطقة كايغا كيندجيريا الواقعة في بحيرة تشاد حيث يكثّف التنظيم الجهادي هجماته منذ مطلع العام.

وأوقع الهجوم عدداً من الجرحى بحسب الضابط في الجيش الذي لم يتمكن من تحديد عددهم.

وأكّد حصيلة القتلى مسؤول في منظمة غير حكومة محلية طلبت عدم الكشف عن اسمها لأسباب أمنية.

وتشهد منطقة بحيرة تشاد مجدداً هجمات منسوبة لبوكو حرام منذ يونيو(حزيران) 2018. وقد وقع حوالي 10 منها في الأراضي التشادية واستهدفت معظمها مواقع للجيش.

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في أواخر مارس (آذار) قُتل 23 جندياً تشادياً في هجوم استهدف قاعدة متقدمة على الضفة الشمالية الشرقية للبحيرة.

وأدى هجوم آخر لبوكو حرام في 21 يونيو(حزيران) إلى مقتل ما لا يقلّ عن 11 عسكرياً تشادياً.

وأدى التمرد الذي تقوده بوكو حرام والذي بدأ عام 2009 في شمال شرق نيجيريا إلى مقتل أكثر من 27 ألف شخص ونزوح 1.8 مليون شخص في هذا البلد ووصل إلى النيجر وتشاد والكاميرون المجاورة.

ومنذ 2015، تحارب دول المنطقة ضد بوكو حرام ضمن القوة المشتركة المتعددة الجنسيات المدعومة من دول غربية.