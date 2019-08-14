انفجار في قاعدة عسكرية صومالية وحركة الشباب تتبنى الهجوم

قال سكان إن قاعدة عسكرية صومالية بمنطقة ”شبيلي“ السفلى، شهدت انفجار سيارتين ملغومتين وإطلاق نيران اليوم الأربعاء، فيما أعلنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة“ مسؤوليتها عن الهجوم.

ووقع الهجوم في بلدة أوديغلي الزراعية الواقعة على نهر شبيلي على بعد 70 كيلومترًا جنوب غربي العاصمة مقديشو.

وقال ادن عبد الله أحد أعيان أوديغلي: ”سمعنا صوت انفجارين كبيرين وإطلاق نار من اتجاه القاعدة العسكرية الصومالية. رأيت عدة جنود يفرون من القاعدة لكن لا يمكننا معرفة عدد القتلى“.