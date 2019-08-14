مصرع 10 من قادة الميليشيات الحوثية في نهم

أفاد "المركز الإعلامي للمقاومة في صنعاء" بمقتل عدد من قيادات وأفراد الميليشيا الحوثية في معارك مع الجيش الوطني اليمني في قطاعات مختلفة من جبهة نهم.

وذكرت مصادر ميدانية أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية نفذت عدة هجمات استباقية سقط على إثرها عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية.

ومن بين القتلى الذين سقطوا في العمليات قيادات ميدانية في صفوف الميليشيا من مديرية أرحب بلغ عددهم حسب مصادر محلية 18 عنصراً بينهم المشرف المالي في المديرية يحي مقبل حسين المكروب، ومشرف قرية القصبة بشعب أرحب صادق محمد صالح جحام، والقيادي الميداني عبدالله محمد محمد الحياسي، ومسؤول قرية عومره الحكم عبدالله أحمد العومري، والقيادي علوي علي علوي الجنيد، وعبدالله محمد قاسم البريهي، ومحمد داحش حسين علي القصير، ومحمد هادي أحمد المهر، وصالح محمد صالح أبو مريم، ومأمون أحمد محسن أبو جعيل.

وأفادت ذات المصادر أن عدد القتلى بلغ أكثر من 36 قتيلاً وأكثر من 69 جريحاً في صفوف الميليشيات خلال معارك اليومين الماضيين.