الخليج 365 : خسر الوصل أمس وديا أمام أودينيزي كالتشيو الإيطالي بهدف نظيف ، في خامس تجاربه بمعسكره التحضيري المقام في مدينة كابرون النمساوية. ومن المنتظر أن يخوض الفريق «الأصفر» تجربة أخيرة، قبل عودة البعثة إلى دبي يوم 15 أغسطس/‏الجاري استعداداً لمواجهة الهلال السوداني يوم 20 أغسطس ضمن جولة ذهاب الدور ال32 لبطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال. المادة السابقة رونالدو ساخراً.. هذا الفرق بيني وبين رونالدو ساخراً.. هذا الفرق بيني وبين ميسي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منافس الهلال السوداني ..الوصل يخسر تجربة اودينيزي بهدف وديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.