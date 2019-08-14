رونالدو ساخراً.. هذا الفرق بيني وبين ميسي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

مَن أفضل لاعب بالعالم في العقد الأخير: رونالدو أم ميسي؟ سجال لم ولن ينتهي حتى بعد اعتزال النجمين البرتغالي والأرجنتيني.

غير أن “صاروخ ماديرا” لم يكن دبلوماسيا عندما سئل عن الفرق بينه وبين غريمه التقليدي، ووضع نفسه في مركز متقدم على قائد فريق برشلونة بسبب فوزه بلقب دوري الأبطال مع فريقين مختلفين.

وبحسب الجزيرة نت ظفر “الدون” بخمسة ألقاب في المسابقة القارية الأم، بواقع لقب مع مانشستر يونايتد وأربعة مع ريال مدريد، ويأمل في الفوز باللقب هذا الموسم مع فريق ثالث هو يوفنتوس.

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وقال -في مقابلة صحفية- “الفرق هو فوزي بلقب دوري الأبطال مع فريقين مختلفين.. توّجت بلقب هداف المسابقة في ست مناسبات متتالية”.

وتابع “ميسي لاعب ممتاز وسيُذكر دائما، ليس لفوزه بجوائز أفضل لاعب في العالم بل لأنه حافظ على مستواه ويلعب بمستويات عالية عاما بعد عام كما أفعل أنا”.

يذكر أن كلا من النجمين يمتلكان خمس كرات ذهبية تمنح لأفضل لاعب في العالم، وهو رقم قياسي لم يسبق لأي لاعب في التاريخ تحقيقه.