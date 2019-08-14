الهلال يعاود التدريبات بعد وصوله قبل ساعات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

من المنتظر أنّ يؤدي الهلال في السابعة من مساء اليوم”الأربعاء” تدريبًا على ملعبه بـ”الجوهرة الزرقاء” استعدادًا لمباراته المرتقبة في بطولة الدوري الممتاز.

وحطّت بعثة الهلال رحالها في الخرطوم فجر اليوم”الأربعاء” قادمةً من العاصمة الرواندية كيجالي بعد أداء الفريق مباراة ريون سبورت الرواندي في ذهاب تمهيدي أبطال أفريقيا.

وكانت المباراة قد انتهت بالتعادل بهدفٍ لكلٍ، في انتظار مواجهة الإياب المقرّر لها الثالث والعشرين من الشهر الجاري والتي يحتاج فيها الهلال إلى الفوز أو التعادل.

وسيغادر فريق الهلال إلى كوستي غدًا”الخميس” لأداء مباراة الرابطة الجمعة ومن ثم العودة عقب نهاية اللقاء تأهبًا للسفر إلى الإمارات لخوض مواجهة الوصل الإماراتي المقرّر لها الثلاثاء في كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال.