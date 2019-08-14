صورة لرئيس المجلس العسكري مفترشاً الرمل تثير التعليقات بمواقع التواصل.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

اثارت صورة لرئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وهو يقضي العيد، وسط اهله في قريته قندتو بولاية نهر النيل شمالي السودان، اثارت موجة من تعليقات رواد مواقع التواصل بحسب ما نقلت ” كوش نيوز”.

وظهر ” البرهان” بالجلباب السوداني مفترشاً الرمال وسط اهل قريته بمسقط رأسه في تواضع جم.

ولاقت الصورة موجة من التعليقات، منها “محمداحمد بخيت” الذي كتب : أحسن بدل المراسيم الما جايبه شئ، زمان الريس تالت العيد في بيت الضيافه يستقبل فلان وعلان” .

وعلق آخر :خليهو يرجع يشوف حواشتو وغنمو، فيما انتقده البعض بأن البلد غرقانة وهو يتحاوم، في إشارة إلى السيول والأمطار التي تجتاح معظم أنحاء السودان هذه الأيام.