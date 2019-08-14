فتاة تنهي حياتها شنقاً بثوب نسائي

تلقت شرطة غرب الحارات بلاغاً من أحد المواطنين أفاد في بلاغه بأنهم تفاجئوا بشقيقتهم البالغة من العمر حوالي الاثنين وعشرين عاماً معلقة بثوب نسائي داخل غرفتها. وبتلقي الشرطة للبلاغ تحرك عربة مسرح الحادث التي قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإنزال الجثمان وتحويله إلى المشرحة لتحديد أسباب الوفاة.

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ومن خلال التحري مع الشاكي بحسب صحيفة الدار، أفاد بأن شقيقتهم تعاني من بعض المشاكل النفسية، وقد ظلت خلال الفترة الماضية قليلة الكلام ولا توجد شبهة جنائية، لتتسلم الأسرة الجثمان ليتم تشييعها في موكب حزين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)