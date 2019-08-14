السيول تعجل برحيل (5) أفراد من أسرة واحدة غرقاً

تحرك أفراد من أسرة واحدة داخل عربة في طريقهم لأسرتهم لقضاء فترة عيد الأضحى معهم، وفي أثناء سيرهم بعربتهم وفي منتصف الطريق شهدت المنطقة أمطاراً غزيرة، مما أدى لحدوث سيول وفيضانات، عندها جرفت السيول العربة بأكملها وفي متنها أفراد الأسرة الواحدة، مما أدى لمصرع (5) أفراد، ونقل أحد المصابين لقسم العناية بمستشفى أم درمان. وتم نقل الجثامين لمشرحة أم درمان، وتدوين بلاغ بقسم شرطة مرور أم درمان.

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وفور وصول الخبر الحزين بحسب صحيفة الدار، تحرك أهالي الشهداء الخمسة لمشرحة أم درمان، فيما قام مدير مشرحة أم درمان البروف جمال يوسف بعمل اللازم حيال جثامين الشهداء الخمسة، وفي موكب حزين تم تسليم الجثامين لذويهم لمواراتهم الثرى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)