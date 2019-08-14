احتراق امرأة أثناء إعدادها (شية) العيد

التاريخ: 14-أغسطس-2019 فى : حوادث 25 مشاهدة Advertisements أُسعفت زوجة في العقد الرابع إلى إحدى المستشفيات الخاصة بأم درمان قي اليوم الثالث للعيد أثناء إعدادها لوجبة الافطار، حيث أوكلت لها عملية إعداد الشية التي تحتاج إلى خبرات النساء ولم تنتبه السيدة إلى وجود جالون بنزين بالقرب من مكان جلوسها ومع اشتعال النيران انفجرت جالون البنزين، مما أدى إلى احتراق وجهها وإصابات بحريق في منطقة الصدر ليتم اسعافها لتلقي العلاج وحجزها تحت المراقبة، وأخطار إخصائي التجميل بالحالة من أجل مواصلة رحلة العلاج، بحسب صحيفة الدار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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