نقل مقر محاكمة البشير بالمعهد القضائي

تفيد مصادر بأن الراي قد استقر على نقل محاكمة الرئيس السابق عمر حسن أحمد البشير إلى مباني المعهد القضائي خلف نادي القضاء بالخرطوم وذلك بعد طواف على عدة محاكم من ضمنها محكمة الجنايات ببحري، إلا أن وجود القاعة الرئيسية بالطابق الرابع أدى إلى استبعاد المحاكمة ببحري. وكذلك محكمة الديم التي شهدت جلسة إجرائية وأدى انعقاد الجلسة إلى تعطل قضايا المواطنين، خاصة وأن المحكمة بها العديد من قضايا الأراضي المنظورة.

Advertisements

وكان من المقترح بحسب صحيفة الدار، أن تكون الجلسات كل سبت لعدم وجود قضايا بالمحاكم، إلا أنه استقر الرأي أخيراً على نقل المحكمة إلى مباني المعهد القضائي بالخرطوم وحددت جلسة 19/8/2019 للسير في إجراءات المحاكمة حيث يواجه الرئيس السابق “البشير” تهمة حيازة النقد الأجنبي، بعد أن عثر على مبالغ مالية من العملات الأجنبية بمقر إقامته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)