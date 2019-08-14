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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
تواصل الفنانة منة فضالي إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة جريئة لها اليوم من أحد المنتجعات السياحية الشهيرة في الساحل الشمالي، مرتدية مايوه أحمر مكشوفاً.
وانهالت التعليقات على منة من خلال موقع الصور “إنستجرام” من جمهورها، فالبعض وجه لها سؤالا عن سبب نشرها لتلك النوعية من الصور، والبعض الأخر أشادوا بالصورة.
وتستعد منة فضالي لتصوير فيلم “ماكو”، الذي تشارك في بطولته، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم، أهمها الفنان التركي مراد يلدريم، وقصى خولي، وناهد السباعي، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي بالمايوه الأحمر.. تواصل إثارة الجدل.! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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