اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

خليفة حفتر يرفض تمديد مهلة وقف العمليات العسكرية في طرابلس

0 نشر
-- 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

رفض قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، تمديد مهلة وقف العمليات العسكرية التي انطلقت مع بداية عيد الأضحى.
وذكرت مصادر ليبية مطلعة لصحيفة “الشرق الأوسط”، أن “حفتر رفض محاولات تمديد هدنة وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، لافتة إلى أنه عقد اجتماعا موسعا بقادة قواته في مختلف محاور القتال مؤخرا”.
وأضافت المصادر أن “الاجتماع يأتي في إطار مراجعة ما تم تحقيقه ميدانيا منذ انطلاق عملية تحرير طرابلس في الرابع من أبريل/ نيسان الماضي، والاطمئنان على مدى استعداد قوات الجيش”.
ووافق الجيش الوطني الليبي، وحكومة الوفاق الوطني، على هدنة اقترحتها الأمم المتحدة خلال عيد الأضحى اعتبارا من الأحد، غير أنها انتهكت من جانب ميليشيات طرابلس التابعة لحكومة الوفاق.
وعلقت السلطات في مطار معيتيقة، المطار الوحيد الذي يعمل في طرابلس، الرحلات لعدة ساعات، بعد الإبلاغ عن وقوع قذيفة على بعد أمتار فقط من المدرج.
وعليه، تجددت أمس الثلاثاء، المعارك العنيفة في العاصمة الليبية، وذلك بعد ساعات فقط على انتهاء المهلة، على الرغم من دعوات غربية وعربية لإطالة أمد هدنة وقف إطلاق النار.

المادة السابقةشكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الغناء.. ونقابة الموسيقيين تحقق
المقالة القادمةحسن روحاني: هدف أمريكا من وجودها في الخليج تفريغ خزائن دول المنطقة
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خليفة حفتر يرفض تمديد مهلة وقف العمليات العسكرية في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا