شكوى تطالب بمنع محمد رمضان من الغناء.. ونقابة الموسيقيين تحقق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت نقابة المهن الموسيقية عن استعدادها لنظر شكوى مقدمة من المنتج محسن جابر، والتي يطالب فيها بمنع الفنان محمد رمضان من الغناء في الحفل الذي أعلن عن إقامته نهاية الشهر الجاري بمنطقة الساحل الشمالي.

ويستند المنتج المصري إلى التزامات تعاقدية بينه وبين محمد رمضان تتضمن العديد من الشروط الخاصة بعدم إحياء رمضان لأية حفلات غنائية إلا من خلال الشركة التي يمتلكها محسن جابر.

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وتنتظر النقابة انتهاء الإجازة الخاصة بعيد الأضحى من أجل نظر الشكوى، على أن تعقد الشؤون القانونية في النقابة جلسة استماع بحضور كافة الأطراف قبل أن تصدر قرارها في هذه المسألة.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تثير فيها حفلات الفنان محمد رمضان الغنائية أزمات، خاصة وأن الأزمة الأولى تمثلت في قدرة رمضان على الغناء رغم كونه ليس عضوا في نقابة الموسيقيين، قبل أن تقر النقابة بجواز تقديمه لحفلات غنائية خاصة وأنه عضو في نقابة الممثلين على أن يستخرج تصريحا من نقابة الموسيقيين بعد سداد الرسم النسبي المقرر قانونا.

فيما أثارت الحفلات جدلا يتعلق بالملابس التي يرتديها رمضان، وتعمده الظهور عاريا وهو ما علق عليه من قبل نقيب الموسيقيين هاني شاكر وأبدى اعتراضه عليه.