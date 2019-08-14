محمد الطيب: سنواجه الهلال بـ”3″ تدريبات فقط

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أوضح المدير الفني للرابطة كوستي محمد الطيب أنّ فريقه لم يؤدِ سوى ثلاث تدريبات فقط لمباراته أمام الهلال، لكّنه رغم ذلك جاهز لأداء اللقاء.
وقال محمد الطيب في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّهم سيعملون على اللعب بقوةٍ بكل روح عالية من أجل تخطي الهلال وتحقيق نتيجة إيجابية تدعم مشوارهم في الممتاز.
وكان المدرب الشهير بـ”مورينهو” قد انتقل من نادي الأمل عطبرة في يوليو الماضي إلى تدريب الرابطة كوستي على نحوٍ مفاجئ رغم تجديد الثقة معه في النادي العطبراوي.
وتابع محمد الطيب” نعلم أنّ الهلال أكثر إعدادًا منّا، ولكّن رغم ذلك نعوّل على الروح المعنوية للاعبي في تقديم مستوى مميز يؤكّد أهدافنا في النسخة الحالية”.
وسيستقبل الرابطة كوستي بعد غدٍ”الخميس” نظيره الهلال الخرطوم في مباراة تأتي ضمن المرحلة الأولى من الممتاز.
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