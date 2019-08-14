خطوات على طريق الاصلاح

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

استبشر الناس خيرا بالاتفاق الذى وقعته قوى اعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكرى الانتقالى ورأوا فيه أملا يمكن ان يخرج البلد من الازمة العميقة التى تمر بها ، ومع ان عددا من الاطراف ابدت تحفظا على الاتفاق وفيهم من رفضه من الاساس الا ان الامل مازال يحدو الناس بحدوث توافق – ولو جزئى – يمضى ببلادنا نحو الافضل ان شاء الله.

من اهم المعيقات التى اقعدت البلد ومنعتها من النهضة والسير فى ركاب الدول المتقدمة ثنائية الفشل والفساد ودفع الشعب الثمن باهظا وهو يرى مسؤوليه يقصرون عن واجباتهم ويمتنعون عن القيام بمسؤولياتهم وفوق ذاك هناك فساد مالى كبير استشرى فى اغلب – ان لم نقل كل – مفاصل الدولة وعشعشت المحسوبية فى اروقة الوظيفة العامة فرأى الناس كبارا يسقطون فى امتحانات ابتدائية فى الشرف والامانة والاخلاق وهذا بمباركة نافذين فى الحكم جاء التغيير ليزيلهم وينظف البلد منهم وهذا هو ماترجوه جماهير الثورة وتسعى اليه ولايمكن لاحد ان يخدعها أويصرفها عن تحقيق هذا الهدف أو يحول بينها والوصول اليه .

ولتنجح الثورة لابد من اطلاع الحكومة القادمة تفصيلا على الوضع الاقتصادى فى البلد وان تضع المعالجات اللازمة للعبور الى بر الامان وذلك عبر تقليل الإنفاق ووضع حد للصرف البذخي الغير مسؤول واهدار مليارات الجنيهات فى الامتيازات الدستورية التى لاتعود على البلد بخير مطلقا بل ان هذا الصرف الزائد على مختلف المستويات هو الذى اقعد البلد ومنعها من النهوض ، ولابد ان نشير هنا الى ان الصرف على العمل السياسى والامتيازات الدستورية فى العهد البائد قد ارهق الخزينة العامة ، وتقول احدى التقارير ان التعليم والصحة قد حظيا باقل من ربع ما يتم تخصيصه للدستوريين فى عملية فساد دفع ثمنها البلد ككل ويلزم ان يعمل النظام القادم على تخفيض هذا الصرف السياسى والدستورى وتوجيه المال الى الاحتياجات الحقيقية للناس والا فلا امل فى اصلاح الحال.