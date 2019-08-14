حذاري من المؤامرة الامريكية ياعراق .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ما انفك الكثيرون يحذرون العراقيين من الثقة بامريكا وتصديق وعودها والاطمئنان لها ، وما زال كثيرون فى العالم يرون فى امريكا النفاق والخداع والغدر وعدم الصدق بل والتآمر على الاخرين تحركها مصالحها وتسعى جاهدة لاجل اسكات اى معترض عليها او رافع راية الاستقلال والعز.

ومن المعروف ان الادارات الامريكية المتعاقبة تعمل على اتخاذ وسائل مختلفة للضغط على الاخرين وتمرير اجندتها وحمل الاخرين على تنفيذ مطالبها رغبة او رهبة .

وتتعدد الوسائل التى تتخذها الادارات الامريكية وصولا الى مبتغاها فمن العقوبات الاقتصادية – سلاح امريكا الاشهر والاكثر استخداما – الى استخدام المسلحين والجماعات الارهابية التكفيرية وتوظيفهم للوصول الى مراميها وحتى تجنيد العديد من العملاء المختلفين فى الاتجاهات والرؤى والمشارب الفكرية والمذهبية ويربطهم جميعا خيط واحد هو الولاء لامريكا وتنفيذ مخططاتها والعمل تحت اشرافها ويمكن ان يكون هؤلاء العملاء اسلاميون – سلفيون او معتدلون وسطيون – وقد يكونوا ليبراليين او اشتراكيين وربما قوميين او حتى غير منتمين لفكرة او مؤطرين تحت اطار معين فقط هم امريكيو الهوى ترتبط مصالحهم بها وكفى .

وفى سبيل ان تحقق امريكا اهدافها ليس عندها مايمنعها من التآمر على اى جهة فهى لاتعرف صديقا ولا حليفا ويمكن ان تطعن اى جهة من الخلف .

ومن هذه المؤامرات الامريكية الدنية ما عمدت الاداراة الامريكية اليه فى سبيل تعاملها مع العراق على الرغم من رفع البلدين لواء الصداقة والتحالف لكنها امريكا التى لاتحترم اى جهة فهاهم العراقيون يكتشفون بانفسهم حجم المؤامرة الامريكية عليهم .

ولنقرأ ادناه ملخصا لتقرير يبين حجم هذه المؤامرة ومدى قلق العراقيين منها .

يقول الخبر :

تصاعد القلق العراقي بعد تقارير تؤكد أن واشنطن تنفذ مخططا لضمان عدم استقرار المنطقة بنشر عناصر من الجيش السوري الحر لإحداث خروقات أمنية بعد المطالبات العراقية بطرد القوات الأجنبية.

وذكر النائب حسن سالم عضو كتلة صادقون في تصريح صحفي، إن الولايات المتحدة تستعد لتدريب عشرات الآلاف من عناصر الجيش السوري الحر ونشرهم على الحدود العراقية السورية لإبقاء تلك المنطقة مشتعلة بأكثر من 60 ألف مسلح.

في السياق نفسه، ذكرت مصادر قيادية في الجيش السوري الحر، أن عدد القوات التي تسعى الولايات المتحدة إلى تدريبها في منطقة الـ“55” داخل الحدود السورية يتجاوز الـ 60 ألف من مجموعات مسلحة مختلفة وربما يتم استخدامهم في مواجهة عسكرية مع فصائل تتبع إيران في العراق وسوريا.

انتهى الخبر ولابد ان نوجه النصح لاخواننا اهل العراق الذين أجبروا المحتل الامريكى من قبل على الخروج صاغرا وهزموا ادواته وعملاءه التكفيريين وانهوا دولة داعش وخلافتها المزعومة لابد ان يصطفوا معا ويتوحدوا فى مواجهة المؤامرات التى تحاك ضدهم فالعدو يتربص بهم ويتحين الفرص للنيل منهم وان لايصدقوا امريكا او يطمئنوا اليها فهى الشر المطلق ولابد ان ينتبهوا لخبثها ويحذروا منها .