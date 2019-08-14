“الثورية” تضع (7) مطالب أمام وفد قوى الحرية والتغيير

تقدمت “الجبهة الثورية” خلال اجتماعاتها بوفد “قوى الحرية والتغيير” بالقاهرة خلال اليومين الماضين بـ(7) مطالب، وكان في مقدمة المطالب مقعدين في مجلس السيادة، تأجيل تشكيل الحكومة لمدة شهر، تشكيل مفوضية السلام، وتعديل المادة ٦٩.

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وأأشار عضو الوفد المفاوض عن قوى الحرية والتغيير إلى رفضهم للمطالب وعدم إكمال بقيتها، وأضاف: لم يتم الإتفاق على أي مطلب، فقط توافقنا على مواصلة الحوار بعد تشكيل الحكومة، بحسب صحيفة الدار.

(الخرطوم (أخبار الخليج 365)