تعيين مجلس السيادة وحل “العسكري” في (18) أغسطس الجالي

التاريخ: 14-أغسطس-2019
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تبدأ السبت المقبل السابع عشر من الشهر الحالي مراسم التوقيع النهائي للوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 بين “المجلس العسكري الانتقالي” و”قوى إعلان الحرية والتغيير”، فيما يتم في الثامن عشر من الشهر نفسه تعيين مجلس السيادة وحل المجلس العسكري الانتقالي، توطئة لأداء القسم وعقد أول اجتماع لمجلس السيادة في اليوم التالي.
ونصت الوثيقة الدستورية على مصفوفة لإنفاذ إجراءات الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير وتعيين رئيس الوزراء في العشرين من أغسطس الحالي وسيؤدي القسم في اليوم التالي أمام مجلس السيادة ورئيس القضاء، وفي الثامن والعشرين من الشهر ذاته يعلن رئيس الوزراء تعيين أعضاء مجلس الوزراء والذين يعتمد مجلس السيادة تعيينهم في الثلاثين من ذات الشهر ويؤدون القسم في اليوم التالي أمام رئيس القضاء ورئيس الوزراء.
ويعقد مجلس الوزراء بحسب صحيفة الدار، أول اجتماع له في الحادي والثلاثين من أغسطس الحالي فيما ينعقد أول اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء مطلع سبتمبر المقبل وذلك بداية لعملية السلام الشامل في البلاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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