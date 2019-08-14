شاهد بالصور : حادث مروري مؤلم يؤدي بحياة العشرات بمدينة عطبرة…

شهاب محمد - الخرطوم - 14 أغسطس، 2019 المادة السابقة التغيير: عدم الاتفاق مع الجبهة الثورية لا يمنع التوقيع على الوثيقة الدستورية المقالة القادمة باكستان تطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن على خلفية الإجراءات الهندية في إقليم كشمير

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