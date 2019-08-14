التغيير: عدم الاتفاق مع الجبهة الثورية لا يمنع التوقيع على الوثيقة الدستورية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أوضحت قوى الحرية والتغيير أنّ عدم الوصول إلى اتفاقٍ مع الجبهة الثورية لن يمنع من التوقيع على الوثيقة الدستورية التي تمّ التوافق عليها مؤخرًا.

وقال القيادي في قوى التغيير حبيب عبيد في تصريحاتٍ لقناة الحرة اليوم”الثلاثاء” إنّ عدم الاتفاق مع الجبهة الثورية لا يعني عدم التوقيع على الإعلان الدستوري.

ووفقًا للجدول الزمني الموضوع مسبقًا، فإنّه ينتظر أنّ يوقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير على الوثيقة الدستورية السبت المقبل بعد التوقيع على الأحرف الأولى في الرابع من أغسطس الجاري.

وأكّد حبيب عبيد أنّ المفاوضات مع الجبهة الثورية لم تتوقف.

وأضاف” صحيح أنّ الاجتماعات مع الجبهة الثورية في القاهرة انتهت ولكّن المفاوضات ما زالت مستمرة حتى الوصول إلى اتفاقٍ”.

وتطالب الجبهة الثورية بمقعدين في مجلس السيادة، وتأجيل تشكيل الحكومة لمدة شهر بجانب تشكيل مفوضية السلام، وتعديل المادة ٦٩.

وكانت الاجتماعات التي شهدتها العاصمة المصرية القاهرة قد أفضت إلى عدم الوصول إلى أيّة نتائج بعد استمرارها ليومين على التوالي.

والجبهة الثورية أحد مكونات نداء السودان المنضوية تحت لواء قوى الحرية والتغيير وتضم كلٍ من حركة العدل والمساواة، تحرير السودان، والحركة الشعبية ـ قطاع الشمال.

ومنذ أنّ عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير من الحكم في أبريل المنصرم بسبب احتجاجاتٍ شعبية لتردي الأوضاع الاقتصادية يشهد السودان إضطرابًا سياسيًا.

وتوصّل المجلس العسكري الانتقالي في السودان إلى اتفاقٍ مع قوى الحرية والتغيير يقضي بتقاسم السلطة لمدة ثلاث سنوات تمهيدًا لإجراء انتخاباتٍ.