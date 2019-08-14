الثورية تنفي اصدار بيانًا يهاجم قوى التغيير…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نفى القيادي بالجبهة الثورية التوم هجو، بيانًا منسوبًا للجبهة يهاجم فيه قوى الحرية والتغيير عقب فشل المحادثات في القاهرة .

ووفقًا لباج نيوز، قال القيادي التوم هجو “إن البيان المتداول في وسائل التواصل الإجتماعي والممهور باسمه مفبرك وعارٍ عن الصحة ١٠٠%”.

وفي وقت سابق تداولت صحف محلية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بيانًا ممهور بأسم القيادي التوم هجو رئيس وفد الجبهة الثورية لمفاوضات القاهرة .

وشن البيان المنسوب للجبهة الثورية هجومًا على قوى الحرية والتغيير، جاء فيه : “يؤسفنا أن نعلن لكم الوجه الحقيقي لقوى الحرية والتغيير، وظهور وجهها العنصري الحقيقي بعد انقشاع وجه النضال وإدعاء الوطنية الزائف، والذي ظهر جلياً في ما جري في المفاوضات التي جرت في اليومين الماضيين ومحاولة إملاء شروطهم وتجاهل مطالب الجبهة الثورية ومحاولة طمسها، في عملية لا تختلف كثيراً عما كان يفعل نظام الجبهة الإسلامية البائد”.

وبالتزامن مع المحادثات بين قوى التغيير والجبهة الثورية في القاهرة انتشرت العديد من الشائعات منها لقاء ضم قيادات من قوى التغيير ورئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني السابق، الفريق صلاح قوش .

ونفى القيادي بـ”قوى الحرية والتغيير” مدني عباس مدني لقاء الفريق صلاح قوش مؤكدًا ان الاخير واحد ممن ساهموا في خلق المعاناة في فترات سابقة وسيتم محاسبته .

وكانت محادثات القاهرة قد انهارت بين قوى الحرية والتغيير، والجبهة الثورية بالسودان، بحسب ما قاله مني أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان، إحدى فصائل الجبهة الثورية، على حسابه على تويتر.