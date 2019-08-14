البرهان يتلقى اتصالا هاتفيا من محمد بن زايد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تلقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

واطمأن بن زايد – خلال الاتصال – على أحوال السودان بعد هطول أمطار وسيول غزيرة على عدد من الولايات، ما خلف خسائر بشرية وأضرارا مادية. المادة السابقة حملة اعتقالات واسعة وسط قيادات الدفاع الشعبي… المقالة القادمة مصرع واصابة 11 شخصا بسبب السيول والفيضانات بالجزيرة….

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