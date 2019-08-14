‏مرشحي العسكري للسيادي: أحدهما مقرب جدا من قوش والآخر صاحب فضيحة أخلاقية بدولة قطر !

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اكدت مصادر ان اللواء أمن “حسب الله عمر” أحد خيارات المجلس العسكري الانتقالي في السودان لشغل المقعد الـ(11) بمجلس السيادة.

ويعتبر “حسب الله” من أكثر المقربين للفريق صلاح قوش سابقا وكان يتبعه كظله في كل مراحله بجهاز الأمن، وخرج معه من جهاز الأمن عندما أطاح به الرئيس المخلوع عمر البشير قبل ان يعينهما سويا في مستشارية الأمن حيث عمل حسب الله في منصب الأمين العام بينما عين “قوش” رئيسا لها .

وقالت مصادر أخرى ان علاقة “حسب الله” بالفريق صلاح قوش تأزمت بل وصلت حد القطيعة بعد خروجهما من مستشارية الأمن .

‏وأضافت المصادر ان الفريق “مصطفى الدابي” يعتبر الخيار الثاني للمجلس العسكري لمنصب في المجلس السيادي القادم .

ويعد “الدابي” ضابط قوات مسلحة بالمعاش كان من المقربين للرئيس المخلوع وعمل من قبل كرئيس للإستخبارات العسكرية ثم عينه المعزول بعد تقاعده من الجيش كسفير لدى قطر.

‏وتورط الدابي في فضيحة جنسية مع عاملة من الجنسية الفلبينية كانت تخدم معه بالمنزل مما عجل بإنتهاء فترة عمله بدولة قطر .

وتخشى بعض الدوائر من قيام دولة قطر التي تدعم جماعات الإسلام السياسي بإستغلال الفضيحة الجنسية ضده وإبتزازه بها في حال وصوله لهذا المنصب الحساس .