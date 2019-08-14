عناوين الاخبار السياسية والرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الأربعاء 14 أغسطس 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عناوين سياسية:

الحرية والتغيير: عدم الاتفاق مع الجبهة الثورية لا يمنع التوقيع على الوثيقة الدستورية

“الجبهة الثورية” ترهن مشاركتها في احتفال التوقيع بما سيحدث من تفاهمات مع (الحرية والتغيير)

الوثيقة الدستورية تستبعد حزب المخلوع وأخرين من المجلس التشريعي

التوم هجو: البيان المنسوب لي اليوم مفبرك وعارٍ عن الصحة

تصريحات مثيرة لعرمان حول حضور الجبهة الثورية لاحتفال التوقيع

جريدة لندنية : المسار الانتقالي في خطر.. المحاصصة السياسية تتخفى وراء الوثيقة الدستورية في السودان

قيادية بحزب البعث: قوى الحرية والتغيير أمامها اختبار صعب وحقيقي

استبعاد المؤتمر الوطني من المجلس التشريعي الانتقالي

الوثيقة الدستورية تحدد سلطات مجلس السيادة

استبعاد المؤتمر الوطني من المجلس التشريعي

الجبهة الثورية تضع ٧ مطالب أمام وفد قوى الحرية والتغيير

سجن كوبر زيارات يومية خلال العيد للسياسيين وإدخال الوجبات بشروط

اتفاق بين حركة تحرير السودان و”سودان المستقبل” على علمانية وفيدرالية الدولة

قوى التغيير تكشف حقيقة لقائها صلاح قوش في القاهرة

مدني عباس : الثورات السودانية السابقة أكسبتنا الكثير من النضج

عرمان: وفد من الجبهة الثورية سيشهد توقيع الاتفاق في الخرطوم

جبريل ابراهيم : الصراع في السودان هو في الأساس صراع حول سلطة سياسية

قوى الحرية والتغيير: توقيع اتفاق تشكيل هياكل الفترة الانتقالية في موعده

انتهاء محادثات القاهرة بين قوى التغيير والجبهة الثورية بدون اتفاق

مالك عقار: لم نطالب بأي محاصصة في هياكل الانتقالية

بيان مصري رسمي بشأن محادثات قوى التغيير والجبهة الثورية في القاهرة

كشف حقيقة مطالبة الجبهة الثورية بالمحاصصة.. عمر الدقير : لن نؤجل تشكيل الحكومة لإلحاق «الثورية»

حزب الأمة القومي ينفي ارتباطه بالخارج

استهداف حوثي جديد بطائراتٍ مسيّرة على السعودية

الجبهة الثورية: لم يتم الاتفاق على أي نقطة ومطلبنا تعديل المادة ٦٩

زعيم المعارضة مشار يعود إلى الخرطوم

الكشف عن أسباب مقتل شقيق”زعيم الحوثيين”

قوى التغيير تتفق مع الجبهة الثورية في القاهرة على التشاور حول ما تم الاتفاق عليه مع بقية الاعضاء في الخرطوم

سلاطين ولاية نهر ياي يتهمون السياسيين بتأجيج الصراعات

جريدة لندنية تفتح ملف تهريب البشر ،،عصابات تنشط بين السودان ومصر رغم «تضييق الخناق»

رشا عوض تكتب الحركات هزمت عسكريا منذ عهد المخلوع وفقدت قدرتها على اي مبادرة في ميدان القتال

ممثلون عن أبرز حركات السودان الاحتجاجية يختتمون اجتماعا استضافته مصر

الجبهة الثورية تعلق على المباحثات مع قوى التغيير وتوضح مكان الجولات القادمة

الدقير وعرمان يعلقان على المباحثات ,, تطورات ايجابية في سير اجتماعات التغيير والجبهة الثورية في القاهرة ومناقشة صريحة لوثيقة السلام

رسميا الخرطوم تحتفل بتوقيع الوثيقة الدستورية السبت المقبل

من مكة .. كباشي يشيد بأداء الإدارة العامة للحج والعمرة

قوى التغيير تفشل في الاتفاق مع الجبهة الثورية

عناوين إقتصادية:

الكهرباء تؤكد استقرار الإمداد

المياه تغمر 4 آلاف فدان قطن وذرة بالجزيرة

عناوين قضايا وأحداث:

لصوص الماشية يقتلوا 13 شخصاً في قرية جنوب السودان

مصرع العشرات بإنهيار منازل بسبب الأمطار والسيول في عدة ولايات سودانية

احتواء احداث شنقلي طوباي بشمال دارفور

مصرع 7 أشخاص جراء أمطار غزيرة بولاية الجزيرة

ولاية الخرطوم جهود مكثفة لتصريف مياه الامطار ومعالجة النفايات بمشاركة القوات النظامية

أغلبهم من السودان.. إنقاذ 400 مهاجر قبالة السواحل الليبية

وفاة سودانية بـ(عمان) إثر سقوطها من الطابق الرابع

مقتل شخصين في حادث إطلاق النار على المواطنين في مكان العزاء

مقتل راعي أبقار في مقاطعة دوك فقاك بولاية جونقلي

وفاة طفلتين ودمار المنازل بسبب الفيضانات في شمال أعالى النيل

شاهد بالصورة.. تعرف على حقيقة خطوبة الحسناء ( لوشي) من نجم المظاهرات (دسيس)

مظاهرات غاضبة تستهدف بائعي الاضاحي وتطردهم من الاسواق بالخرطوم

عناوين رياضية:

أهلي شندي يترقّب قرار الاتحاد بشأن طلبه

الغموض يكتنف مصير مباراة الهلال والرابطة في الممتاز

المريخ يعوّل على”مليونية” لتخطي شبيبة القبائل في أبطال أفريقيا

اتحاد الكرة: لا تأجيل أو تعديل في الممتاز

الهلال يتعادل مع رايون سبورتس 1/1