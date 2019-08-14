بن زايد يطمئن من رئيس المجلس الانتقالى بالسودان على الأوضاع بعد السيول

تلقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

واطمأن بن زايد - خلال الاتصال - على أحوال السودان بعد هطول أمطار وسيول غزيرة على عدد من الولايات، ما خلف خسائر بشرية وأضرارا مادية.