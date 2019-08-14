النجوميه لنزار ويا سلام على مؤمن عصام.. بقلم

- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
@ ممثلو السودان (الهلال و الشنداوي والوطني) عادوا بالتعادل من خارج الديار والمريخ وحده من عاد خالي الوفاض .
@ الانديه السودانيه اقرب للصعود الجماعي للدور الاول ولا خوف الا من المريخ .
@ ارجو ان يرتقي المريخ لواجبه الوطني وان لا يكون الثغره التي ينفذ منها الخصوم .
@ الغربال نصف قوة المريخ وعلى المجلس الاحمر تسريع علاج الفتى الذي اعاد المريخ لساحة التنافس الخارجي .
@ الخروج من التمهيدي امر لا يليق بوصيف الهلال لا سيما وان منافسه الجزائري تعبااااااان .
⬇ (نزار حامد) العائد بقوه نال نجوميه اول مباراة افريقيه يشارك فيها .
@ (الشغيل) يؤكد في كل مباراة انه قائد حقيقي في الميدان ومدرب بالوكاله .
@ (مؤمن عصام) يلعب بعقله ويستحق ان يكون اساسي .
@ (محمد موسي) مهاجم الهلال الاول من حيث القدرات البدنيه فضلاً عن امتلاكه ميزة انتزاع مخالفات لمصلحة فريقه والتحريض غير المرئي للحكام ضد الخصوم .
@ (بشه الكبير) كتب تحليلاً مميزاً عن مباراة كيغالي اكدت ان الساحه موعوده بمحلل مميز ومدرب قادم من اروبا .
@ (بشه وخالد بخيت) كفاءات تدريبيه وارد اروربا ومستقبل التدريب بالسودان .
@ شكراً شداد وانت تؤسس لبنيه بشريه لتطوير الكره السودانيه .
@ على عهد الاتحاد المباد كان السفر لاروبا حكراً على ضباط الاتحاد .
@ وداعاً يا ظلام الهم .
⬇ الهلال الفريق الوحيد الذي هزم مازيمبي بثنائية بيضاء بلوممباشي واذل اهلي القرن بالقاهره لا يفرح بتعادل مع فريق تمهيدي مغمور .
@ الافاده عاليه موجهه للكوكي الذي احتفى بالتعادل مع فريق مغمور و لمن عاتبوني على مقال الامس .
@ سيظل الهلال عندنا كبيراً لا يرضى بالتعادل مع الكبار ناهيك الصغار .
⬇ طلب الهلال تحويل مباراته امام الرابطه لامدرمان موضوعي لضيق الوقت مع مباراة الوصل .
@ التحويل للخرطوم لن يؤثر على عدالة المنافسه طالما ان مباراة الرد ستكون بكوستي .
@ على عكس ما يعتقد البعض اجزم ان تحويل مباراة الذهاب للخرطوم مفيده للرابطه لا الهلال .
@ الرابطه تحتاج لنقاط المباراة في الدوره الثانيه وهي الدوره الحاسمه
@ الهلال الان جاهز بدنياً بعد مباراته الافريقيه وقبلها مبارياته الاعداديه اما الرابطه فستكون اكثر جاهزيه في الدوره الثانيه بملعبها ووسط جمهورها .
@ لتلك الاسباب الموضوعيه اكرر مجدداً ان نقل المباراة للخرطوم من مصلحة الرابطه لا الهلال .
⬇ قبل سنوات اساء احدهم لاحدي الزميلات في الفضاء الاسفيري.
@ ظن المسكين ان وجوده خارج السودان سيحجب عنه اية عقوبه .
@ حضر في عطلته السنويه وتم القاء القبض عليه بالمطار بناءاً علي بلاغ الزميله .
@ المسكين تبين انه وحيد ابويه بين (7) بنات .
@ اسرة المتهم ظلت تترجى الشاكيه ووسطت كل من تعرفه بلا جدوى .
@ كنت شاهداً لمنظر والد ووالدة المتهم وهم يتذللون للشاكيه كي تعفو .
@ بعد تدخل شيوخ ورجال دين تم العفو عن المتهم شريطة اعتذار ذليل في (4) صحف يوميه .
@ المعلومه مهداه لمن يشتم خلق الله في الاسافير ظناً ان وجوده خارج البلاد سيحميه من العقاب .
@ الكلام للاخ هناك ولا عذر لمن انذر .
@ السجن لعامين اقل عقوبه بقانون جرائم المعلوماتيه .
كانت هذه تفاصيل خبر النجوميه لنزار ويا سلام على مؤمن عصام.. بقلم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.