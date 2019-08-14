النجوميه لنزار ويا سلام على مؤمن عصام.. بقلم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

@ ممثلو السودان (الهلال و الشنداوي والوطني) عادوا بالتعادل من خارج الديار والمريخ وحده من عاد خالي الوفاض .

@ الانديه السودانيه اقرب للصعود الجماعي للدور الاول ولا خوف الا من المريخ .

@ ارجو ان يرتقي المريخ لواجبه الوطني وان لا يكون الثغره التي ينفذ منها الخصوم .

@ الغربال نصف قوة المريخ وعلى المجلس الاحمر تسريع علاج الفتى الذي اعاد المريخ لساحة التنافس الخارجي .

@ الخروج من التمهيدي امر لا يليق بوصيف الهلال لا سيما وان منافسه الجزائري تعبااااااان .

⬇ (نزار حامد) العائد بقوه نال نجوميه اول مباراة افريقيه يشارك فيها .

@ (الشغيل) يؤكد في كل مباراة انه قائد حقيقي في الميدان ومدرب بالوكاله .

@ (مؤمن عصام) يلعب بعقله ويستحق ان يكون اساسي .

@ (محمد موسي) مهاجم الهلال الاول من حيث القدرات البدنيه فضلاً عن امتلاكه ميزة انتزاع مخالفات لمصلحة فريقه والتحريض غير المرئي للحكام ضد الخصوم .

@ (بشه الكبير) كتب تحليلاً مميزاً عن مباراة كيغالي اكدت ان الساحه موعوده بمحلل مميز ومدرب قادم من اروبا .

@ (بشه وخالد بخيت) كفاءات تدريبيه وارد اروربا ومستقبل التدريب بالسودان .

@ شكراً شداد وانت تؤسس لبنيه بشريه لتطوير الكره السودانيه .

@ على عهد الاتحاد المباد كان السفر لاروبا حكراً على ضباط الاتحاد .

@ وداعاً يا ظلام الهم .

⬇ الهلال الفريق الوحيد الذي هزم مازيمبي بثنائية بيضاء بلوممباشي واذل اهلي القرن بالقاهره لا يفرح بتعادل مع فريق تمهيدي مغمور .

@ الافاده عاليه موجهه للكوكي الذي احتفى بالتعادل مع فريق مغمور و لمن عاتبوني على مقال الامس .

@ سيظل الهلال عندنا كبيراً لا يرضى بالتعادل مع الكبار ناهيك الصغار .

⬇ طلب الهلال تحويل مباراته امام الرابطه لامدرمان موضوعي لضيق الوقت مع مباراة الوصل .

@ التحويل للخرطوم لن يؤثر على عدالة المنافسه طالما ان مباراة الرد ستكون بكوستي .

@ على عكس ما يعتقد البعض اجزم ان تحويل مباراة الذهاب للخرطوم مفيده للرابطه لا الهلال .

@ الرابطه تحتاج لنقاط المباراة في الدوره الثانيه وهي الدوره الحاسمه

@ الهلال الان جاهز بدنياً بعد مباراته الافريقيه وقبلها مبارياته الاعداديه اما الرابطه فستكون اكثر جاهزيه في الدوره الثانيه بملعبها ووسط جمهورها .

@ لتلك الاسباب الموضوعيه اكرر مجدداً ان نقل المباراة للخرطوم من مصلحة الرابطه لا الهلال .

⬇ قبل سنوات اساء احدهم لاحدي الزميلات في الفضاء الاسفيري.

@ ظن المسكين ان وجوده خارج السودان سيحجب عنه اية عقوبه .

@ حضر في عطلته السنويه وتم القاء القبض عليه بالمطار بناءاً علي بلاغ الزميله .

@ المسكين تبين انه وحيد ابويه بين (7) بنات .

@ اسرة المتهم ظلت تترجى الشاكيه ووسطت كل من تعرفه بلا جدوى .

@ كنت شاهداً لمنظر والد ووالدة المتهم وهم يتذللون للشاكيه كي تعفو .

@ بعد تدخل شيوخ ورجال دين تم العفو عن المتهم شريطة اعتذار ذليل في (4) صحف يوميه .

@ المعلومه مهداه لمن يشتم خلق الله في الاسافير ظناً ان وجوده خارج البلاد سيحميه من العقاب .

@ الكلام للاخ هناك ولا عذر لمن انذر .

@ السجن لعامين اقل عقوبه بقانون جرائم المعلوماتيه .