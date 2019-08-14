الأغلى في تاريخ كرة القدم.. باريس سان جرمان يحدد سعر نيمار

الخليج 365 :

وسط التقارير التي تؤكد رحيل نيمار دا سيلفا عن نادي باريس سان جرمان، قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن نادي العاصمة الفرنسية طلب مبلغ 250 مليون يورو ثمنا لخدمات النجم البرازيلي.

وكان نيمار، غادر برشلونة إلى باريس سان جرمان، في 2017 مقابل صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وجعلت منه أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

ويتنافس برشلونة وغريمه الأزلي ريال مدريد على الظفر بخدمات نيمار الذي يرفض الاستمرار مع نادي العاصمة الفرنسية.

وعلمت مصادر شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية أن مسؤولين كبارا في نادي برشلونة سافروا إلى العاصمة الفرنسية، الثلاثاء، من أجل عقد محادثات مع إدارة باريس سان جرمان لإعادة النجم البرازيلي إلى الكامب نو.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، الثلاثاء، أن ليونيل ميسي قائد برشلونة، لا يريد للمهاجم البرازيلي الانتقال إلى الغريم ريال مدريد الإسباني، واتصل به هاتفيا من أجل توجيه النصح له بالعودة إلى بطل الدوري بدلا من الانتقال للفريق الملكي.

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واعتبرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” بأن “الأولوية” بالنسبة إلى نيمار هي العودة إلى برشلونة حيث يلعب صديقاه ميسي ولويس سواريز.

لكن سعر نيمار يشكل عائقا كبيرا أمام برشلونة الذي دفع 120 مليون يورو ثمنا للفرنسي أنطوان غريزمان، مما قد يدفع النادي الكتالوني إلى التضحية بأحد لاعبيه للحصول على نيمار.

وأضافت الصحيفة أن نيمار “حدد تاريخ 20 أغسطس لكي يعرف جدية برشلونة في الحصول على خدماته” مشيرة إلى أنه قد يدرس “وجهات أخرى” في حال العكس، في إشارة إلى ريال مدريد.