المياه تغمر 4 آلاف فدان قطن وذرة بالجزيرة

الخليج 365 :

أعلن مسؤول بمشروع الجزيرة، عن غمر مياه سكر سنار نحو 4 آلاف فدان من القطن والذرة بمكتب فحل، وعزا الواقعة لوجود أربعة كسور من المصرف الرئيس مقابل “دبل 8 ودبل 9 ودبل10 ودبل 12″، كان قد تم التبليغ عنها قبل شهر.

وقال رئيس الجمعية النوعية لمهن الإنتاج الزراعي والحيواني بمكتب فحل بمشروع الجزيرة، ثمان إبراهيم علي، لوكالة السودان للأنباء، إنه تم إبلاغ مدير ري ود الحداد منذ شهر بكسور ميجر واحد يتبع لإدارته، مشيراً لإبلاغ مدير ري الحاج عبدالله بكسور مصرف فحل العملاق وانسداد مخرجه بحوالي كيلو متر من الحشائش “أم بريمبيط والسعدة والطمي”.

وأكد عثمان عزم المزاعين على السعي لجبر الضرر الذي لحق بهم، جراء ما اعتبروه قصوراً إدارياً أدى لهذا التلف.