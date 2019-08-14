ما اخفاه وفد قحت.. بقلم سارة طه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مطالبة .. الجبهة الثورية (بمقعدين) في مجلس الوزراء والتشريعي .. وإضافة مرشح من الجبهة الثورية لمجلس الوزراء يتم التصويت عليه أسوة ب (حمدوك وباقي المرشحين) للتوافق عليه إن نال حظه وهو (جبريل) .

وأما مقعدي السيادة والتشريع إجباريات للفترة الانتقالية وهذا ما نرفضه .. ورفض وفد التفاوض الكشف عنه ووجدته من مصادر صحفية مصرية .

قوي التغيير أتت الخرطوم لتعرض هذه الطلبات لباقي القوي للبت فيها وضرورة تعديل الوثيقتين السياسية والدستورية بل التوقيع والدفع بمرشحي الجبهة الثورية داخل الاتفاق للتوقيع عليه والعمل به قبل الحفل وهددت بمقاطعة حفل التوقيع النهائي إن لم يقوموا بذلك .

قوي التغيير يجب عليها الرفض الكامل والمضي في تشكيل الحكومة والعمل بما جاء في إتفاق أديس وبدء السلام الشامل مع كافة الحركات … أي بوادر (تمييز) للجبهة الثورية وإعطائها مناصب كفيل بأن يجعل الحركات الاخري مستعدة لمزيد من الحرب .

أقول قولي هذا ويشهد الله عليه .

لو انت عايز الخير للثورة والسلام الدائم لأبناء الهامش #شير البوست ولو عايز فقط #تشتم وتشكك اشتم بما شئت وهنالك الف بوست سانزلهم تباعا حتي يظهر الحق .

#نداء اخير (لقوي التغيير) أي التفاف حول الثورة والسلام مع كافة الحركات سيقابله هجوم واسع عليكم وستستمر الثورة وليسقط الجميع … وثيقة أديس هي الضامن الأساسي لسلام دائم والحكومة القادمة هي المنفذ لها وسيكون التباحث سوداني سوداني دون تدخل من أي دولة لا تريد خير لنا … نحن في زمن الثورة لا زمن الكيزان .