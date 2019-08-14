ضبط مصنع للخمور بأمدرمان….

شهاب محمد - الخرطوم - السودان اليوم:

تمكنت شرطة رئاسة أم درمان برئاسة قبطانها الماهر الدكتور علاء الدين عثمان السنهوري (رجل المهام الصعبة) تم تشكيل تيم للمباحث برئاسة الملازم مازن والمساعد شرطة فتح الرحمن يوسف (جنكيز) من مداهمة أحد الأوكار التي يعمل أصحابها في صناعة الخمور (السموم الهالكة)، وعند مداهمة المنزل تمكنت الشرطة من القبض على عدد من المتهمين وضبط (3) جوالات معبأة بالكريستالات مجهزة للبيع، حيث تم ضبط عدد (174) كريستالة كبيرة و(39) كريستالة صغيرة جاهزة للبيع. وتم اقتياد المتهمين بحسب صحيفة الدار، لقسم شرطة الصناعات ومعهم المعروضات وتم تدوين بلاغ في مواجهتهم. المادة السابقة النجوميه لنزار ويا سلام على مؤمن عصام.. بقلم المقالة القادمة ما اخفاه وفد قحت.. بقلم سارة طه

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