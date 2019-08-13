ترامب" يكشف أسباب تأجيل فرض الرسوم على الواردات الصينية

قال دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، إن إدارته قررت تأجيل فرض رسوم جمركية على بعض الواردات الصينية حتى منتصف ديسمبر لتفادي إلحاق ضرر بالمتسوقين الأمريكيين قبيل عطلة عيد الميلاد.
وأضاف ترامب قائلا للصحفيين: "نحن نفعل هذا من أجل موسم الكريسماس".
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