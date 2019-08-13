أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاستخبارات الأمريكية أبلغته بأن الصين تحرك قواتها إلى حدود مدينة هونغ كونغ، ذات الحكم الذاتي الواسع على خلفية الاضطرابات في المدينة. سيتم رصد التفاصيل لموافاتكم بها لاحقاً،،

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. الجيش الصيني ينشر قواته على الحدود مع هونغ كونغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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