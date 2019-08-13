صيدلاني يتزوج خطيبته بعد (30) عاماً..!

الخليج 365 :

تشهد إحدى المناطق بولاية الجزيرة زفاف صيدلي من إحدى الخريجات بعد أن قام بطلبها من أسرتها قبل ثلاثين عاماً، ظل متمسكاً بها طيلة هذه السنوات ولم تبدله الأيام. أما العروس فقد رفضت العديد من المتقدمين إليها متمسكة بمن اختارته.

وظلت أسرة العروس طيلة السنوات الماضية تحاول اقناعها بقبول العرسان إلا أنها رفضت تماماً، وأكد الأطباء من المقربين بحسب صحيفة الدار، بأنهم سوف يشدون الرحال إلى ولاية الجزيرة للاحتفال بالعرس وصمود العروسين طيلة هذه السنوات.